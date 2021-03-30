В египетской Александрии появились украинские трамваи

Произведенные в Украине трамваи оснащены кондиционером и стеклянными окнами

Украинские трамваи в Александрии Фото из открытых источников

В северном египетском городе Александрия продемонстрировали еще семь новых трамваев, которые были изготовлены в Украине. Об этом сообщает Egypt Independent.

По словам главы Управления общественного транспорта Александрии Мохамеда Закарии, отныне в городе будут курсировать трамваи, которые были изготовлены в Украине.

Всего египетская сторона заключила с Украиной договор на поставку 15 трамваев. Первые восемь были доставлены в Египет еще до января прошлого года.

Украинские трамваи в Александрии Фото из открытых источников

Отмечается, что произведенные в Украине трамваи оснащены кондиционером и стеклянными окнами и используют систему безопасности для пассажиров, которая предотвращает открыванию дверей, пока транспортное средство полностью не остановится.

Украинские трамваи в Александрии Фото из открытых источников

Трамвайные вагоны также оснащены системой пожарной сигнализации, звуковыми и визуальными оповещениями о следующую остановку для путешественников и звуковым предупреждением для пассажиров о закрытии дверей.

Трамваи могут даже проехать без электрического тока на расстояние в 1,5 км.

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