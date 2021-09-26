В Эгейском море у побережья Турции произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения располагался в 21 км от берегов турецкого района Датча
У побережья района Датча юго-западной турецкой провинции Мугла в Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Анадолу ссылаясь на управление предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции.
Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в Эгейском море сегодня, 26 сентября, в 07:40 по местному времени на глубине 11,87 км
Эпицентр землетрясения располагался в 21 км от берегов района Датча.
Напомним, рано утром 23 сентября в Украине в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях произошло землетрясение, сила подземных толчков составила 4,3 по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился неподалеку Черткова (Тернопольская область), в районе р. Днестр. Толчки были зафиксированы на глубине 10 км.