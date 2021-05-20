В двух штатах Индии объявили эпидемию новой болезни

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Мукормикоз чаще всего диагностируют среди больных коронавирусом, имеющих диабет

На фоне сложной ситуации с коронавирусом COVID-19 власти индийских штатов Раджастан и Телангана объявили эпидемию мукормикоза. Об этом сообщает The New Indian Express.

Согласно сообщению, в государственной больнице Савай Ман Сингха в Раджастанв было создано специальное отделение для приема больных мукормикозом, чье количество продолжает расти из-за влияния COVID-19.

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Известно, что мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19 и все его случаи подлежат регистрации.

Как отмечается, большинство заболевших проживали в районе городов Джайпур, Джодхпур, Сирохи и Кота. Министр штата Телангана также заявил, что на этой территории также объявляется эпидемия мукормикоза.

Напомним, ранее западное побережье Индии накрыл крупнейший за последние 20 лет циклон "Тауктае", в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, а почти 150 тыс. человек пришлось эвакуировать в безопасные места.