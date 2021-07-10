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В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга CNN

В нем дайверы могут увидеть затопленные дома и поиграть в настольные игры

В столице ОАЭ Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга - его глубина достигает 60 метров. Бассейн является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Об этом сообщает CNN.
 
Отмечается, что для его заполнения понадобилось 14 миллионов литров пресной воды.
 
Интересно, что в этом бассейне дайверы могут увидеть затопленные дома и поиграть в настольные игры. Также в нем есть подводная студия.
 

 
Пока к нему не допускают без специального пропуска, но в течение года обещают открыть бассейн для широкой публики.
 
Отмечается, что в нем установлено около 56 камер для обеспечения безопасности дайверов на каждом клочке.
 
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Напомним, ранее мы писали, что в Польщи открыли самый глубокий в мире бассейн Deepspot. Его глубина достигает 45 метров 70 см. В нем устроены "пятиэтажные" пещеры со сталактитами отделка сооружения стилизованное под храмы Мая. Также тоннель, как в африканариумах, и гостиничные номера на глубине пяти метров под водой, окна которых выходят в бассейн и подводную трубу длиной 45 метров.
 
 
 
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