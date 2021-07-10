В Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга

В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга CNN

В нем дайверы могут увидеть затопленные дома и поиграть в настольные игры

В столице ОАЭ Дубае открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга - его глубина достигает 60 метров. Бассейн является частью нового аттракциона Deep Dive Dubai. Об этом сообщает CNN

Отмечается, что для его заполнения понадобилось 14 миллионов литров пресной воды.

Интересно, что в этом бассейне дайверы могут увидеть затопленные дома и поиграть в настольные игры. Также в нем есть подводная студия.

В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Фото: CNN В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Фото: CNN В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Фото: CNN В ОАЭ открыли самый глубокий в мире бассейн для дайвинга Фото: CNN

Пока к нему не допускают без специального пропуска, но в течение года обещают открыть бассейн для широкой публики.

Отмечается, что в нем установлено около 56 камер для обеспечения безопасности дайверов на каждом клочке.

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