В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа на индюшачьей ферме

Индюк Фото из открытых источников

Вспышка вируса началась 30 октября

В Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшачьей ферме в центральной части страны. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что вспышка птичьего гриппа была подтверждена 1 ноября.

Как отмечается, на ферме, расположенной в Слагельсе, находятся более 27,6 тысячи животных.

Птичий грипп – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц. Заболевание характеризуется поражением органов пищеварения, дыхания, а также высокой смертностью. К гриппу восприимчива домашняя и дикая перелетная птица. Переносчиком инфекции являются мигрирующие птицы, чаще всего дикие утки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года в мире было зарегистрировано более 700 случаев заражения "птичьим гриппом", в 58% случаев приводили к смерти. Наиболее опасными считаются три штамма вируса – H5N1, H7N9, H10N8.

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Как сообщалось ранее, в Китае распространяется новый штамм птичьего гриппа, имеющий высокую смертность. Большинство больных имели контакт с домашней птицей, и нет подтвержденных случаев передачи вируса от человека к человеку.