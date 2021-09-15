В Дании пожизненно осужденным планируют запретить онлайн-знакомства

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Министерство юстиции Дании заявило, что осужденным преступникам, отбывающим пожизненное заключение, следует запретить вступать в контакт с внешним миром при помощи социальных сетей. Об этом сообщает The Local.

Правительство подготовило законопроект, включающий шесть предложений, которые, по его словам, ограничат возможность людей, приговоренных к пожизненному заключению, "встречаться или сообщать о своих преступлениях, например, в социальных сетях".

Предложение также будет применяться к определенным лицам, которые находятся под надежным заключением, тип приговора, в соответствии с которым они находятся в тюрьме без ограничения срока до тех пор, пока они считаются опасными.

Министерство заявило, что хочет лишить заключенных, которые отбывают такие наказания, возможности завязать новые отношения" в течение первых 10 лет.

Действующие правила позволяют заключенным, отбывающим пожизненный срок, писать, звонить и встречаться с людьми, с которыми они установили контакт во время отбывания наказания.

"Лица, осужденные к пожизненному заключению, и лица, которые находятся под надежным заключением и получили наказание, которое может длиться до пожизненного заключения, не должны иметь возможность использовать наши тюрьмы в качестве центра знакомств или медиа-платформы, чтобы хвастаться своими преступлениями", - сказал министр юстиции Ник Хеккеруп.

"В последние годы мы видели неприятные примеры заключенных, совершивших гнусные преступления, которые вступали в контакт с очень молодыми людьми, чтобы завоевать их сочувствие и внимание", - добавил он.

Это фактически запретило бы осужденным заниматься такой деятельностью, как участие в подкастах или написание сообщений о своих преступлениях в социальных сетях.

Законопроект, который должен поддержать парламент, чтобы он стал законом, может вступить в силу 1 января 2022 года.

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