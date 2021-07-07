В Дании построили самый высокий в мире песчаный замок

Всего для строительства такого шедевра было завезено 1860 тонн песка

Отмечается, что его высота - 21,16 м, что на 3,5 м выше предыдущего рекорда (17,66 м), установленного в Германии в 2019 году.

Замок возведен в форме треугольника. Это сделано для того, чтобы его конструкция не рухнула.

Также по словам скульпторов, в основу добавили специальный клей, чтобы замок лучше держался.

Сообщается, что всего для строительства этого шедевра было завезено 1860 тонн песка.

Он также является уникальным благодаря своим необычным узорам.

Подчеркивается, что украшенный замок внесут в книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, ранее волынский мастер народного творчества Анатолий Бойко установил сразу два мировых рекорда. Он сумел просверлить в скорлупе гусиного яйца 52 754 отверстия диаметром 0,2 мм, таким образом расстояние между отверстиями осталось не шире нити.