В Дании осквернили памятник Шевченко, разрисовав его в российский триколор

Вероятно, инцидент произошел в ночь на 21 июня, накануне матча Дания – Россия

Фото из открытых источников

В Копенгагене осквернили памятник украинскому писателю Тарасу Шевченко, злоумышленники разрисовали скульптуру в цвета флага РФ. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Дании.

"Вероятно в ночь на понедельник 21 июня 2021 года, накануне футбольного матча Дания – Россия, был осквернен памятник украинскому гению – Тарасу Григорьевичу Шевченко в г. Копенгаген. Великий Кобзарь был раскрашен в российский триколор, а на постаменте скульптуры можно было увидеть уже давно известные элементы российской пропаганды", – говорится в сообщении.

Злоумышленники осквернили памятник Шевченко в Копенгагене Посольство Украины в Дании

Украинское посольство осудило такое проявление вандализма и провокацию против Украины, а также обратилось за помощью к правоохранителям.

"Обращаемся к правоохранительным органам Дании начать немедленное расследование и наказать виновных. Недругам Украины напоминаем в очередной раз: "Крым – это Украина", а украинский дух не сломать", – добавили в дипломатическом представительстве.

Напомним, недавно во Львове суд вынес приговор одному из двух студентов, которые в феврале облили краской памятник Степану Бандере.

По информации следствия, это сделали двое студентов из Хмельницкой области, которые учатся во Львове. За это им заплатили по 1 тыс. гривен. Полиция уже нашла заказчика, против него ведется отдельное расследование. Его мотивом следователи называют личную идеологическую неприязнь. Имущественный ущерб от действий вандалов оценили в 7100 грн.