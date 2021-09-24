home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Дагестане непогода уничтожает дома и дороги

Фото из открытых источников

Больше всего пострадал именно Тляратинский район, поскольку непогода там разрушила 8 участков дорог

Начиная с 22 сентября, в Дагестане бушует непогода. Длительные проливные ливни уничтожают дома и разрушают дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Как отмечается, дороги республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке были повреждены, или же разрушены. Движение транспорта существенно ограничено, а на месте событий работают 15 единиц тяжелой дорожной техники.

Продолжительные проливные ливни привели к:

  • паводков;
  • скальных обвалов;
  • размыва земляного полотна;
  • подтопление части дорог;
  • камнепадов.

В конце концов, больше всего пострадал именно Тляратинский район, поскольку непогода там разрушила 8 участков дорог.

Также известно о случае уничтожения дома в Цумадинскому районе, где также прекращено движение транспорта на отдельных участках.

Новости по теме: Киев сковали пробки: Из-за непогоды осложнилось движение транспорта

Напомним, ранее над частью Германии прошел грозовой фронт, который нанес серьезный материальный ущерб и унес жизни по меньшей мере одного человека. Под водой оказались сотни автомобилей.

 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Подъем воды в реках и заморозки: В какие области Украины придет непогода В Швейцарии из-за пандемии коронавируса и плохого урожая заканчиваются чипсы В Украине из-за непогоды обесточены 32 населенных пункта, - ГСЧС Затопленные улицы и ограниченное движение транспорта: Одессу накрыл мощный ливень

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект