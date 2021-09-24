В Дагестане непогода уничтожает дома и дороги

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Больше всего пострадал именно Тляратинский район, поскольку непогода там разрушила 8 участков дорог

Начиная с 22 сентября, в Дагестане бушует непогода. Длительные проливные ливни уничтожают дома и разрушают дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Как отмечается, дороги республиканского и местного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и Бежтинском участке были повреждены, или же разрушены. Движение транспорта существенно ограничено, а на месте событий работают 15 единиц тяжелой дорожной техники.

Продолжительные проливные ливни привели к:

паводков;

скальных обвалов;

размыва земляного полотна;

подтопление части дорог;

камнепадов.

В конце концов, больше всего пострадал именно Тляратинский район, поскольку непогода там разрушила 8 участков дорог.

Также известно о случае уничтожения дома в Цумадинскому районе, где также прекращено движение транспорта на отдельных участках.

Напомним, ранее над частью Германии прошел грозовой фронт, который нанес серьезный материальный ущерб и унес жизни по меньшей мере одного человека. Под водой оказались сотни автомобилей.