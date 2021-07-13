В COVID-больнице Ирака взорвался кислородный баллон: Погибли более 60 человек

В COVID-больнице Ирака взорвался кислородный баллон Фото из открытых источников

В результате инцидента 66 человек умерли, а еще более 100 пострадали

В иракском городе Нассирия в больнице, где находятся пациенты с COVID-19, произошел пожар. Предварительной причиной считают взрыв кислородного баллона. Вероятно это произошло из-за искры от неисправной электропроводки. Об этом информирует Reuters.

Отмечается, что в результате инцидента 66 человек погибли, а еще более 100 пострадали.

Сообщается, что пожар произошел в новом отделении больницы, которое успело поработать всего три месяца. Всего отделение рассчитано на 70 коек.

Медработник больницы, чья смена закончилась всего за несколько часов до пожара, заявил, что в заведении отсутствовала противопожарная система или просто пожарная сигнализация.

"В течение последних трех месяцев мы много раз жаловались, что трагедия может произойти в любой момент через окурок, но каждый раз мы получали одинаковый ответ от представителей здравоохранения: "У нас не хватает денег", ㅡ говорит он.

Отмечается, что премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхеми приказал немедленно арестовать директора больницы.

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Напомним, ранее в городе Коростень Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с пиротехникой произошел взрыв. В результате травмировались три человека.