В Чикаго произошла стрельба в Макдональдзе: погибла семилетняя девочка

Фото из открытых источников

В Чикаго в воскресенье во время стрельбы в Макдональдзе погибла семилетняя девочка, а ее отец получил тяжелое ранение. Об этом сообщает ABC News.

По данным полиции, по 28-летнему мужчине Йонте Адамсу и его дочери Жаслин начали стрелять, когда они находились в авто на парковке МакДональдза.

Работник МакДональдза рассказал, что два человека вышли из серой машины и начали стрельбу по автомобилю Адамса.

Девочка была поражена несколькими пулями и погибла сразу. Отца ранен в туловище, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полиция пока не поймала нападавших и никаких задержаний не проводила.

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