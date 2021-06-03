В Черноморском регионе Турции неожиданно выпал снег
В большей части Эгейского и Средиземноморского регионов, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода
В высокогорных районах Черноморского региона Турции и провинции Кайсери в центре страны, неожиданно для летнего сезона, выпал снег. Об этом сообщает CNN Türk.
"В июне в высоких районах Болу и Кайсери выпал снег. Пока жители юга страны радовались приходу лета, на севере вызывает удивление снег, выпавший в первый месяц лета", - сообщает телеканал.
Сейчас в большей части Эгейского и Средиземноморского регионов, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода. Зато в Причерноморье и некоторых других провинциях с наступлением июня температура воздуха снижалась.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 31 мая, в Карпатах пошел снег, температура воздуха держится на уровне нуля градусов.