live
Новости » Мир Читати новину українською

В Черноморском регионе Турции неожиданно выпал снег

В большей части Эгейского и Средиземноморского регионов, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода

В высокогорных районах Черноморского региона Турции и провинции Кайсери в центре страны, неожиданно для летнего сезона, выпал снег. Об этом сообщает CNN Türk

"В июне в высоких районах Болу и Кайсери выпал снег. Пока жители юга страны радовались приходу лета, на севере вызывает удивление снег, выпавший в первый месяц лета", - сообщает телеканал.

Сейчас в большей части Эгейского и Средиземноморского регионов, Юго-Восточной, Центральной и Восточной Анатолии наблюдается солнечная и жаркая погода. Зато в Причерноморье и некоторых других провинциях с наступлением июня температура воздуха снижалась.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 31 мая, в Карпатах пошел снег, температура воздуха держится на уровне нуля градусов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В центре Киева произошел взрыв, в результате чего пострадал человек В КГГА и Львовской ОГА назвали результаты работы центров массовой вакцинации Преступника, который сбежал в пятницу из зала суда под Киевом поймали В Киеве объявлен І уровень опасности: Ожидается гроза с удержанием до конца суток

программы канала ZIK

Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект