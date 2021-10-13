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В Черном море возле берегов Болгарии затонуло судно с химикатами

Euractiv

На борту корабля было 3 000 тонн карбамида

У северного побережья Болгарии в Черном море турецкое судно "Vera Su" налетело на скалы и затонуло. Об этом сообщил Euractiv.

Как отмечается, на борту корабля было 3 000 тонн карбамида, что может повлечь экологическую катастрофу в заповеднике Калиакра, где живут много морских птиц и морских видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Так, при попадании в море в высокой концентрации карбамид вызывает быстрое цветение фитопланктона, который производит токсин, опасный для морской жизни, включая морских птиц. Накапливаясь, он также может поставить под угрозу жизнь человека при употреблении рыбы или морепродуктов.

"Моторный отсек грузового корабля затоплен. В корпусе судна есть дырки. Судно не спасти, а только принять меры по удалению затонувшего имущества", - сообщил капитан и исполнительный директор Болгарского морской администрации Венцислав Иванов.

Известно, в тот же день судно осмотрели водолазы и обнаружили, что оно застряло на морском дне и существует немного шансов сдвинуть его с места.

Также болгарские власти надеются на то, что удастся войти в грузовой отсек, чтобы удалить карбамид, однако операции мешает плохая погода.

Как известно, корабль застрял на каменистом берегу 20 сентября в хорошую погоду. По версии обвинения, дежурный член экипажа заснул. В течение шести дней не проводилось никаких спасательных операций, несмотря на опасность для окружающей среды.

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А международная неправительственная природоохранная организация "Гринпис" выразила возмущение халатностью властей Болгарии и предупредила о возможных необратимых последствиях для окружающей среды.

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Напомним, что ранее корабли второго постоянного морского подразделения Североатлантического альянса НАТО (SNMG2) в Черном море провели учения с судами береговой охраны МВД Грузии. Их целью было повышение уровня совместимости морских подразделений.

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