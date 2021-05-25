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В Черном море у берегов России произошла утечка нефти

Фото из открытых источников

Утечка произошла из коллектора

У берегов Туапсинского района Краснодарского края РФ произошел разлив нефтепродуктов в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Коммерсантъ

"В результате обследования было обнаружено два места с остаточным вытеканием нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. Сейчас загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами", - рассказали в оперативном штабе Краснодарского края. 

По предварительной информации, источником экологического бедствия стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе.

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Как отмечается, в Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (владелец "Роснефть") внештатных ситуаций не зафиксировано.

Теперь специалистам предстоит установить, каким образом нефтепродукты попали в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора.

Известно, что нефтяное пятно дрейфует в юго-западном направлении побережья Черного моря. Масляное пятно находится на расстоянии около 800 м от берега, на территории Туапсе ввели режим повышенной готовности.

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В акватории Туапсе произошел разлив нефти

На расстоянии около 800 м от берега в районе города Туапсе в акватории Черного моря обнаружено несколько крупных пятен нефти, сообщили “Ъ” в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели высыпали на поверхность воды более 1,3 т вещества-сорбента и начали уборку нефтепродуктов, к настоящему моменту собрано около 400 л. Следователи начали проверку. Подробнее: http://amp.gs/bdOH

Опубліковано Коммерсантъ Вівторок, 25 травня 2021 р.

Напомним, ранее в России неподалеку от Таганрога на очистных сооружениях произошел выброс метана, в результате чего несколько человек погибли.

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