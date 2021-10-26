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В Челябинске нашли братскую могилу жертв сталинских репрессий

Человеческие останки находились на глубине трех метров

В Челябинске (Россия), недалеко от коттеджного поселка Шершни, во время прокладки канализации на глубине трех метров обнаружили массовое захоронение человеческих останков. Об этом сообщило издание Vot-tak.tv.

По словам местных краеведов, это одна из братских могил жертв сталинских репрессий, поскольку неподалеку Шершней находится уже известное место захоронения репрессированных - Золотая гора.

Как известно, в шахты той местности сбрасывали тела расстрелянных в период сталинского террора. По официальным данным, там под землей могут находиться останки почти 12 тысяч человек.

Кроме этого, в конце 90-х годов прошлого века во время строительства коттеджей человеческие останки с пулевыми отверстиями в черепах находили в самих Шершнях.

Однако, в те времена Следственный комитет не подтвердил гипотезу об их принадлежности жертвам репрессий. А останки похоронили "в границах кладбищ Челябинска", однако точное место власти не назвали.

При этом, краеведы требовали провести тщательные исследования захоронений, но этого не сделали.

Так, по факту нынешних находок управление Следственного комитета РФ по Челябинской области назначило проверку.

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В то же время жители поселка Шершни отметили, что полиция и эксперты забрали с собой лишь несколько черепов и костей. С десяток оставшихся останков жителям предложили выкопать самостоятельно, после чего вывезти их на свалку.

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Как сообщалось ранее, вблизи Ровного археологи раскопали скелет самки лося, которому ориентировочно 5 тысяч лет. Предполагали, что это было ритуальное захоронение.

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