В Чехии завершились выборы: Партия действующей власти заняла второе место

Чехия

Глава партии Spolu Петр Фиала, скорее всего, станет премьер-министром Чехии

Согласно подсчетам голосов на парламентских выборах в Чехии, правящая партия действующего премьера Андрея Бабиша потерпела поражение. В то же время, либеральные партии должны сформировать новое правительство, а коммунисты впервые остались вне парламента. Об этом свидетельствуют данные Seznam Spravy.

Как отмечается, после подсчета 99,5% голосов первое место занимает блок Spolu, получающий 27,79%. Это - праволеберальный союз, уже имеющий фракцию в парламенте. Он контролирует 20% мандатов, а теперь представительство вырастет почти вдвое. Глава этой партии Петр Фиала, скорее всего, станет премьер-министром Чехии.

На втором месте действующая партия власти ANO с 27,13%, и отрыв от победителя растет.

Третье место занимает еще один либеральный блок – Партия пиратов и STAN, имеющих 15,61%. На четвертом - ультранацоиналисты и праворадикалы из партии "Свобода и прямая демократия". Сенсацией этих выборов стало то, что они, вопреки прогнозам, взяли менее 10%, а именно 9,56% голосов.

При этих результатах выборов гарантированной считают коалицию либеральных партий (Spolu, Партия пиратов и STAN), которые будут иметь 108 голосов в парламенте из 200 мест.

Напомним, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в органы самоуправления 2021 года по результатам обработки почти всех протоколов. Выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта" - 46,56% голосов. Второе место заняла оппозиционная партия "Единое национальное движение" соратников Михеила Саакашвили - 30,7%.