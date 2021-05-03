live
Новости » Мир Читати новину українською

В Чехии с июня COVID-прививки начнут делать всем желающим

Фото из открытых источников

Страна заказала почти 27 млн доз вакцины

С начала июня в Чехии прививка от коронавируса COVID-19 смогут получить все граждане в возрасте от 16 лет. Об этом заявил в видеообращении чешский премьер-министр Андрей Бабиш. 

"В июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов. Если запасов вакцины хватит, мы сможем еженедельно снижать возрастную планку на пять лет", — заявил руководитель правительства.

Также Бабиш уточнил, что вакцинация для всех желающих станет возможной, если темпы вакцинации в стране не снизятся.

Новости по теме: ЕС в мае начнет испытания "паспортов COVID-вакцинации"

Как отмечается, с 5 мая зарегистрироваться на вакцинацию смогут чехи в возрасте от 50 до 54 лет. Ожидается, что таковых будет примерно 690 тыс. человек.

По словам Бабиша, в целом Чехия заказала почти 27 млн доз вакцины (количество населения 10,7 млн, - ред.), из которых 14 млн - от компании Pfizer/BioNTech. Именно этим препаратом вакцинируют большинство жителей.

Новости по теме: В Италии задержали двух антивакцинаторов за поджог пункта прививок от COVID-19

Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных Евросоюзом вакцин. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минсоцполитики представило законопроекты по пенсионным накоплениям: Что предлагают Выплата пенсий на банковские карточки: Почему план Минсоцполитики оторван от реальности Около миллиона украинцев добровольно накапливают пенсии, – Минсоцполитики В Украине пенсии с начала года выросли на 6,2%: Какого размера они достигают

программы канала ZIK

Перший Незалежний - Новости Онлайн
Возможно ли столкновение войск НАТО и России из-за конфликта в Украине? /
Помощь бизнесу | План вакцинации | Запуск украинского спутника
Эскалация конфликта на Донбассе |
Выплаты ФОПам. Местные бюджеты. Карантин | Заседание Кабинета министров Украины, 31.03.21
Запад VS Восток: Формирование блоков сверхдержав |