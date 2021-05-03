В Чехии с июня COVID-прививки начнут делать всем желающим

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Страна заказала почти 27 млн доз вакцины

С начала июня в Чехии прививка от коронавируса COVID-19 смогут получить все граждане в возрасте от 16 лет. Об этом заявил в видеообращении чешский премьер-министр Андрей Бабиш.

"В июне мы откроем вакцинацию для всех возрастов. Если запасов вакцины хватит, мы сможем еженедельно снижать возрастную планку на пять лет", — заявил руководитель правительства.

Также Бабиш уточнил, что вакцинация для всех желающих станет возможной, если темпы вакцинации в стране не снизятся.

Как отмечается, с 5 мая зарегистрироваться на вакцинацию смогут чехи в возрасте от 50 до 54 лет. Ожидается, что таковых будет примерно 690 тыс. человек.

По словам Бабиша, в целом Чехия заказала почти 27 млн доз вакцины (количество населения 10,7 млн, - ред.), из которых 14 млн - от компании Pfizer/BioNTech. Именно этим препаратом вакцинируют большинство жителей.

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Напомним, ранее президент Чехии Милош Земан заявил, что будет готов поддержать применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в стране, если будет ощущаться нехватка других, уже сертифицированных Евросоюзом вакцин.