В Чехии произошла утечка секретной информации: Подозрение пало на окружение президента

Милош Земан. Фото EPA-EFE

Пока неизвестно, о какой именно информации идет речь

Полиция и Служба государственной безопасности и информации Чехии расследуют утечку секретной информации из администрации президента. Правоохранители подозревают, что "слить" секретную информацию мог кто-то из окружения президента Милоша Земана. Об этом сообщает чешское издание Denik N.

Информацию о проведении расследования чешскому изданию рассказали четыре источника. Однако, о какой именно информации идет речь, издание не уточняет, но известно, что она поступила от Службы госбезопасности.

Расследование утечки информации началось еще до госпитализации Земана. Правоохранители уже несколько недель пытаются установить, каким образом произошла эта утечка.

В частности, в рамках расследования, чешская контрразведка хочет допросить руководителя президентского офиса Вратислава Минаржа, который, по данным чешских СМИ, попал в скандал с возможной подделкой подписи госпитализированного президента.

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Напомним, сегодня стало известно, что президента Чехии Милоша Земана в очередной раз госпитализировали в Центральный военный госпиталь в Праге. Незадолго до этого он провел встречу с премьер-министром Андреем Бабишем.

Состояние здоровья 77-летнего Земана оказалось в центре внимания, поскольку ему еще предстоит сыграть ключевую роль в процессе межпартийных переговоров и формирования нового правительства по итогам выборов в парламент 8-9 октября.