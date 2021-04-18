В Чехии облили "кровью" стену российского посольства

Облитая кетчупом стена посольства РФ в Праге РИА Новости

По состоянию на утро воскресенья стену очистили

Ночью в Праге группа из семи человек облила кетчупом, символизирующим кровь, стену посольства Российской Федерации. Об этом сообщает Aktualne.

Согласно сообщению, представитель местных правоохранительных органов Ян Данек рассказал, что ночью полиция прибыла на площадь Бориса Немцова, где расположено посольство РФ. На месте обнаружили семерых человек, которых впоследствии доставили в местное отделение полиции.

По словам самих задержанных, кетчуп на стене символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Новости по теме: Очередная провокация: В МИД отреагировали на задержание украинского дипломата в РФ

Следует заметить, что накануне вечером Чехия решила выслать 18 российских дипломатов, которых признали членами спецслужб РФ.

Чешская власть заявила о наличии обоснованного подозрения о причастности российских офицеров до взрыва складов боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году, в результате чего погибли двое местных жителей.

"Как министр иностранных дел Чешской Республики, я решил выслать всех сотрудников посольства России в Праге, которых наши спецслужбы четко определили как сотрудников российских спецслужб - СВР и ГРУ. 18 сотрудников посольства России должны покинуть Чешскую Республику в течение 48 часов", - заявил вице-премьер Ян Гамачек.

Новости по теме: Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата

Напомним, накануне Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве.

Такой шаг стал зеркальным ответом на действия России по высылке украинского консула Александра Сосонюка.