В Чехии новое правительство может появиться в течение нескольких ближайших недель

Члены коалиции из 5 партий, которые образовали новое парламентское большинство, планируют подписать коалиционное соглашение в понедельник, 8 ноября

По его словам, список кандидатов в министры политик планирует представить президенту на следующей встрече.

Члены коалиции из 5 партий, которые образовали новое парламентское большинство, планируют подписать коалиционное соглашение в понедельник, 8 ноября.

Отмечается, что презедент еще должен встретиться с лидерами других партий, прошедших в парламент на выборах месяц назад и "потом окончательно определится с кандидатурой премьера.

Также Фиала проинформировал, что Земан после учредительного заседания Палаты представителей (нижней палаты парламента) примет отставку правительства Андрея Бабиша, а тот на заседании должен объявить о роспуске своего кабинета.

Отмечается, что ранее Бабіш, который имеет на 1 кресло в парламенте больше, чем новообразованная коалиция SPOLU I PirStan, заявил, что не будет претендовать на кресло премьера, ведь ни одна из других политических сил не хочет создавать коалицию с его партией ANO, следовательно он не сможет получить большинства.

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Напомним, ранее мы писали, что правительство Чехии призывает власти России прекратить применять к ней термин "недружественное государство". Такие шаги противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях.