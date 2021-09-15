В центре Тбилиси произошла стрельба: В парня попали девять раз
О состоянии молодого человека не сообщается
В центре грузинской столицы Тбилиси произошла стрельба. В 22-летнего мужчину выстрелили девять раз. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".
Согласно сообщению, перестрелка произошла на улице Анджапірдзе. В ней, предположительно, участвовали два человека. В частности, стрелок скрылся с места происшествия.
Раненого 22-летнего Нику Кварацхелию госпитализировали в клинику Хечинашвили. О состоянии молодого человека не сообщается. Полиция приступила к расследованию инцидента. Место происшествия оцеплено правоохранителями.
Напомним, ранее Министерство внутренних дел Грузии заявило, что вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в городе Кварели, на востоке страны, и захватил в заложники несколько человек.