В центре Тбилиси произошла стрельба: В парня попали девять раз

О состоянии молодого человека не сообщается

В центре грузинской столицы Тбилиси произошла стрельба. В 22-летнего мужчину выстрелили девять раз. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2" .

Согласно сообщению, перестрелка произошла на улице Анджапірдзе. В ней, предположительно, участвовали два человека. В частности, стрелок скрылся с места происшествия.

Раненого 22-летнего Нику Кварацхелию госпитализировали в клинику Хечинашвили. О состоянии молодого человека не сообщается. Полиция приступила к расследованию инцидента. Место происшествия оцеплено правоохранителями.

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Напомним, ранее Министерство внутренних дел Грузии заявило, что вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в городе Кварели, на востоке страны, и захватил в заложники несколько человек.