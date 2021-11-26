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В центре для беженцев на западе Польши произошел бунт

Иностранцы выбивали окна, ломали заграждения и разжигали костер

В городе Венджин на западе Польши в закрытом центре для беженцев произошел бунт. Иностранцы силой пытались покинуть пределы территории. Об этом сообщил пресс-центр Пограничной службы страны в Twitter.

Как отмечается, накануне агрессивно настроенные иностранцы из закрытого центра пытались проломить заграждения и покинуть территорию.

Известно, что в этом центре находятся 600 мужчин, более половины из них – граждане Ирака.

"Ситуация освоена", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Надоджанского отдела Пограничной службы Польши Йоанны Конечняк, накануне 100 агрессивно настроенных иностранцев устроили беспорядки в центре: они скандировали лозунги, требуя выпустить их из центра, выбивали окна, начали ломать заграждения, разжигать костер.

Так, к месту инцидента были вызваны дополнительные подразделения пограничников и польской полиции. При этом, путем переговоров бунт удалось урегулировать мирным путем.

Сейчас вблизи центра находятся усиленные подразделения полиции, в том числе и из других воеводств Польши.

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Напомним, что ранее группа агрессивно настроенных мигрантов с Ближнего Востока штурмом пыталась попасть из Беларуси в Польшу. Иностранцы силой преодолевали заграждения из колючей проволоки на границе.

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