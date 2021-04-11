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В Букингемском дворце сообщили, когда состоятся похороны принца Филиппа

На церемонию придут только представители королевской фамилии

Церемонию похорон мужа британской королевы Елизаветы ІІ, принца Филиппа проведут 17 апреля в 15:00 по местному времени (17:00 по Киеву) в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Об этом объявила пресс-служба Букингемского дворца.

Похоронам будет предшествовать траур, во время которого королева не будет принимать участие в общественных и частных мероприятиях. Также она не будет давать согласие на законы.

По воле усопшего, гроб с его телом не будет выставляться для прощания. Кроме того, похороны будут носить королевский, а не государственный статус – на церемонию придут только представители королевской фамилии.

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Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. До этого он некоторое время пробыл в больнице и перенес операцию на сердце.

 

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