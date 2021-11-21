В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина

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Из-за роста заболеваемости в Бельгии вернули обязательную дистанционную работу и масочный режим с 10-летнего возраста

В Бельгии вспыхнули протесты из-за новых карантинных ограничений. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. Об этом сообщает Bloomberg Quicktake.

На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решила вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.

LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.



Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTA pic.twitter.com/O4gPEJpuqS — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) November 21, 2021

Как заявил премьер-министр Александр Де Кру, лишь высокий уровень вакцинации от коронавируса позволяет Бельгии избежать введения жесткого локдауна.

Однако возвращение карантинных ограничений спровоцировали протесты несогласных. Тысячи людей вышли сегодня на улицы Брюсселя. Протестующие вступали в конфронтации с силовиками, а те применяли слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что в столице Нидерландов Амстердаме собрался митинг против ограничительных мер, связанных с коронавирусной болезнью.