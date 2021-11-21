home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина

Фото из открытых источников

Из-за роста заболеваемости в Бельгии вернули обязательную дистанционную работу и масочный режим с 10-летнего возраста

В Бельгии вспыхнули протесты из-за новых карантинных ограничений. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. Об этом сообщает Bloomberg Quicktake.

На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решила вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.

Как заявил премьер-министр Александр Де Кру, лишь высокий уровень вакцинации от коронавируса позволяет Бельгии избежать введения жесткого локдауна.

Однако возвращение карантинных ограничений спровоцировали протесты несогласных. Тысячи людей вышли сегодня на улицы Брюсселя. Протестующие вступали в конфронтации с силовиками, а те применяли слезоточивый газ.

Новости по теме: В Гааге "карантинные" протесты переросли в беспорядки, есть задержанные

Ранее сообщалось, что в столице Нидерландов Амстердаме собрался митинг против ограничительных мер, связанных с коронавирусной болезнью

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект