В Брюсселе полиция слезоточивым газом разогнала протест против карантина

Из-за роста заболеваемости в Бельгии вернули обязательную дистанционную работу и масочный режим с 10-летнего возраста

В Бельгии вспыхнули протесты из-за новых карантинных ограничений. Сегодня в Брюсселе полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. Об этом сообщает Bloomberg Quicktake.

На днях из-за роста заболеваемости на коронавирус власти Бельгии решила вернуть обязательную удаленную работу, а также ввела масочный режим с 10-летнего возраста.

LOOK: New Covid restrictions sparked massive demonstrations in Brussels on Sunday.



Belgium recently extended the use of face masks and mandatory remote work in an attempt to contain a new surge of cases https://t.co/zpiG7ZiaTA pic.twitter.com/O4gPEJpuqS