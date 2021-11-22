Золотая книжка имеет очень малый размер - всего полтора сантиметра в ширину.

"Я прокопала чуть более 10 сантиметров, и это было очень привычно, – я все еще не думала, что нашла что–то особенное", - рассказала Бейли.

Британка нашла 600-летнюю мини-Библию из золота Фото Treasure Hunting/BNPS

По словам ученых, крошечная Библия датируется ХV веком – золотой артефакт 600 лет пролежал в земле.

Отмечается, что маленькая Библия, несмотря на свой размер, имеет детальные гравюры святого Леонарда и святой Маргареты. Они считаются покровителями родов, а золотая книжка играет роль оберега. В верхней части артефакта есть небольшое отверстие – Библию могли носить, как кулон или бусину. Ученые предполагают, что золотая реликвия могла принадлежать королю Ричарду III, который в середине ХV века владел территориями Йорка.

Подчеркивается, что Йоркширский музей, который получил новую реликвию, оценивает крохотную Библию в 134 тысячи долларов – 600-летнее 24-каратное золото имеет огромную ценность.

#NHSnurse is set to make hundreds of thousands of pounds after finding tiny gold bible believed to have belonged to relative of #RichardIII while metal-detecting on farmland near #York #BuffyBailey discovered solid gold #Bible which has now left scholars stunned, so intricate pic.twitter.com/oWbonvIoTU — Norgie Pål (@NorgiePaul) November 6, 2021

Напомним, ранее мы писали, что археологи немецкого города Аугсбурга обнаружили в высохшем русле реки самое большое сокровище римского серебра, когда-либо найденное в Баварии. Клад примерно из 5600 серебряных динариев I и II веков был найден в районе Оберхаузен, самой старой части города, на месте запланированного строительства.