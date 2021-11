Золотая книжка имеет очень малый размер - всего полтора сантиметра в ширину.

"Я прокопала чуть более 10 сантиметров, и это было очень привычно, – я все еще не думала, что нашла что–то особенное", - рассказала Бейли.

Британка нашла 600-летнюю мини-Библию из золота Фото Treasure Hunting/BNPS

По словам ученых, крошечная Библия датируется ХV веком – золотой артефакт 600 лет пролежал в земле.

Подчеркивается, что Йоркширский музей, который получил новую реликвию, оценивает крохотную Библию в 134 тысячи долларов – 600-летнее 24-каратное золото имеет огромную ценность.

#NHSnurse is set to make hundreds of thousands of pounds after finding tiny gold bible believed to have belonged to relative of #RichardIII while metal-detecting on farmland near #York #BuffyBailey discovered solid gold #Bible which has now left scholars stunned, so intricate pic.twitter.com/oWbonvIoTU