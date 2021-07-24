В Британии зафиксировали новый штамм коронавируса, - ученые

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Все случаи инфицирования новым штаммом были обнаружены у тех, кто недавно вернулся из-за границы

Эксперты Британской службы здравоохранения (PHE) зафиксировали в стране 16 случаев заражения новым штаммом коронавируса B.1.621. Об этом говорится в отчете PHE.

"В настоящее время нет доказательств того, что этот вариант вызывает более тяжелое заболевание или делает вакцины, применяемые в настоящее время, менее эффективными. PHE проводит лабораторные тесты, чтобы лучше понять влияние мутаций на поведение вируса", - говорится в сообщении.

Все 16 случаев инфицирования новым штаммом были обнаружены у тех, кто недавно вернулся из-за рубежа. Власти страны обещают принять все необходимые меры для предупреждения распространения этого варианта.

В свою очередь, в ВОЗ заявили, что первый случай заражения штаммом B.1.621 был зарегистрирован в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор его зафиксировали в 26 разных странах и регионах, причем почти половина случаев приходится на Соединенные Штаты. Пока этот вариант готовится к дальнейшему мониторингу и не вызывает особой обеспокоенности.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что в будущем может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта". Новые варианты вируса начали интенсивно появляться, и каждый из них может оказаться еще более опасным, чем "индийский" штамм и привести к печальным последствиям.