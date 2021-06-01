В Британии впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одной смерти из-за COVID-19

Фото из открытых источников

Сейчас почти 39,5 миллиона человек в Великобритании получили первую дозу вакцины

В Великобритании впервые с начала пандемии в течение суток не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с коронавирусной болезнью. Об этом сообщает Sky News.

В Англии, Шотландии и Северной Ирландии не сообщали ни о какой смерти вследствие пандемии также 10 мая, но тогда в Уэльсе было зафиксировано четыре летальных случая. Теперь впервые ни одного летального случая не зафиксировали во всей стране.

Согласно данным британского правительства, за последние 24 часа было зарегистрировано 3165 новых случаев заболевания COVID-19.

Данные за вторник увеличивают общее количество зарегистрированных случаев болезни COVID-19 в Британии до 4 490 438, а число смертей остается 127 782.

Сейчас почти 39,5 миллиона человек в Великобритании получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 25 734 719 человек прошли полный курс прививок.

Новости по теме: ВОЗ будет маркировать штаммы коронавируса COVID-19 греческими буквами

Ранее сообщалось, что теория о том, что вспышка коронавируса началась с утечки из китайской лаборатории в Ухани, не исключается. Об этом заявил глава глобальной сети по оповещению о вспышках заболеваний и реагирования на них, которая координируется ВОЗ.