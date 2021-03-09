В Британии упал метеорит: Ученые заявили – он поможет объяснить возникновение жизни

CNN

Фрагменты общим весом 300 граммов позволили ученым отнести находку к хондритам

Яркий метеорит, который видели в небе в ночь на 1 марта жители стран Северной Европы, упал в Британии, недалеко от города Костволд, что к западу от Лондона. Ученые, которые исследовали космический объект, считают, что он может раскрыть тайны истории Солнечной системы и возникновения жизни на Земле, сообщает CNN.

Как отмечается, фрагменты общим весом 300 граммов позволили ученым отнести находку к хондритам – самому распространенному типу каменных метеоритов. Его состав является одним из самых примитивных материалов Солнечной системы, он содержит органические вещества и аминокислоты, необходимые для возникновения жизни.

Ученые отмечают, что фрагменты метеорита сохранились после падения настолько хорошо, что их можно сравнить с образцами материалов, собранными во время космических миссий. Как сообщил исследователь Открытого университета Великобритании Ричард Гринвуд, он был "шокирован" находкой, которую сразу определил как уникальный метеорит.

Всего науке известно около 65 тысяч метеоритов, которые в разное время падали на Землю. Более тысячи из них видели еще в атмосфере, однако лишь 51 относится к хондритам. Падение этого метеорита зафиксировали множество видеокамер, что поможет ученым установить, откуда именно он прибыл.

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"Большинство метеоритов приходит к нам от астероидов – остаточных строительных блоков Солнечной системы, которые могут рассказать нам, каким образом формировались планеты вроде Земли", – сказал Эшли Кинг, научный сотрудник Лондонского природоведческого музея, где экспонируются найденные фрагменты.

Метеориты значительно старше любых минералов на Земле. Обычно они путешествуют по космосу тысячи лет, прежде чем столкнутся с небесным телом – Солнцем или, как на этот раз, с Землей. Попав в атмосферу они порой покрываются ярким пламенем – так произошло и на этот раз.

CNN

По данным музея, остатки метеорита очень похожи на образцы, которые японский зонд "Хаябуса-2" собрал на астероиде Рюгу, однако их в 50 раз больше – найденные в Британии останки астероида весят почти триста граммов. Это впервые за 30 лет, когда метеорит находят в Великобритании.

Как сообщалось, в ночь на 1 марта в Великобритании зафиксировали падение довольно крупного метеорита. Свидетелями этого стали несколько сотен людей, которые сняли пролет небесного тела на видео и начали активно делиться кадрами в социальных сетях.

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При этом стоит заметить, что пролет огненного шара зафиксировали не только рядовые британцы, но и камеры наблюдения, расположенные в Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Манчестере, Ливерпуле и других британских городах.