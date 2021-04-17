В Британии состоялись похороны принца Филиппа: Как прощались с мужем королевы

На церемонии присутствовали только ближайшие родственники

В субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке состоялись похороны мужа королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филиппа. Об этом сообщает ВВС News Украина.

Согласно сообщению, похороны были королевскими, как этого желал Филипп, а не государственным, то есть без церемонии публичного прощания. Церемонию транслировали по телевидению, а в 15:00 (17:00 по Киеву) вся страна почтила память принца минутой молчания.

Известно, что гроб Филиппа был обернут его личным штандартом, элементы которого символизируют различные стороны жизни: от рождения в греческой королевской семье до британских титулов, а сверху лежали его сабля и флотская фуражка.

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Гроб с телом перевозили в автомобиле Land Rover, который принц Филипп самостоятельно помог модифицировать в 2016 году. После этого в сопровождении королевских морских пехотинцев, гроб переместили в часовню Святого Георгия из частной часовни Виндзорского замка, где тело принца покоился перед похоронами.

Как отмечается, члены королевской семьи прошли шествием, в нем приняли участие принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, а также внуки - принцы Уильям и Гарри. Также к ним присоединились сын принцессы Анны Питер Филипс и ее муж вице-адмирал Тим Лоуренс, граф Сноудон. Королева Елизавета прибыла в часовню в отдельном автомобиле.

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Кроме членов королевской семьи, в церемонии приняли участие более 730 британских военнослужащих. Учитывая коронавирусные ограничения, на службе в часовне Святого Георгия, которую провел архиепископ Кентерберийский, присутствовали около 30 человек.

В список приглашенных, кроме королевы, попали самые близкие: четверо детей королевы и герцога, а также восемь их внуков с мужьями и женами. Так, чтобы принять участие в похоронах из США прилетел принц Гарри, но без своей жены Меган Маркл. Правнуков королевы и принца Филиппа на церемонии не было. Также на церемонии были дети покойной сестры королевы - принцессы Маргарет и трое родственников принца Филиппа из Германии.

После службы гроб с телом принца Филиппа опустили в склеп королевской усыпальницы.

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Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. До этого он некоторое время пробыл в больнице и перенес операцию на сердце.

В Великобритании объявили общенациональный траур из-за смерти мужа королевы, принца Филиппа.