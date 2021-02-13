В Британии разрабатывают универсальную вакцину против различных штаммов коронавируса

Британские ученые разрабатывают вакцину против различных штаммов коронавируса Фото из открытых источников

Новый препарат должен разрушать ядро вируса, а не спаечный белок, который подвергается мутациям

Британские ученые работают над созданием вакцины, которая будет эффективной против нескольких штаммов коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что вакцины Pfizer и AstraZeneca, которые сейчас используются, со временем станут малоэффективным, ведь будут все меньше действовать на новые штаммы коронавируса. В настоящее время их эффективность ниже против штаммов из ЮАР и Бразилии, в которых содержится мутировавший спаечный белок.

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В связи с этим ученые из Ноттингемского университета разрабатывают препарат, который должен разрушать ядро вируса, а не спаечный белок, который больше всего подвержен мутациям.

Ученые надеются, что новая вакцина может появиться в течение года. Она должна иметь более длительный эффект и защищать организм от всех известных штаммов коронавируса.

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Напомним, несколько дней назад в Великобритании подтвердили еще два новых штамма коронавирусной инфекции. Один из них может оказаться более заразным, чем все предыдущие варианты, а имеющиеся вакцины могут не быть достаточно эффективными против него.