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В Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины

Фото из открытых источников

Демонстрации состоялись в Лондоне, Бристоле, Питерборо и Ноттингеме

В нескольких городах Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины, на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает The Guardian.

Самая большая собралась в Лондоне, где, по утверждениям организаторов - Palestine Solidarity Campaign, на улицы вышли более 180 тысяч человек - возможно, больше всего за время всех пропалестинских акций в Британии.

На ней выступали в том числе некоторые депутаты от лейбористов, представители профсоюзов и антивоенных организаций.

Участники акции призвали к немедленному урегулированию израильско-палестинского конфликта, часто скандировали "Освободите Палестину". 

От демонстрации не отказались несмотря на договоренности о перемирии после 11 дней ракетных обстрелов между Израилем и сектором Газы. 

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Ранее Папа Римский Франциск отреагировал на обострение израильско-палестинского конфликта и призвал стороны "остановить шумиху войны".

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