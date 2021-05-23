В Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины

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Демонстрации состоялись в Лондоне, Бристоле, Питерборо и Ноттингеме

В нескольких городах Британии прошли многотысячные акции в поддержку Палестины, на фоне обострения израильско-палестинского конфликта. Об этом сообщает The Guardian.

Самая большая собралась в Лондоне, где, по утверждениям организаторов - Palestine Solidarity Campaign, на улицы вышли более 180 тысяч человек - возможно, больше всего за время всех пропалестинских акций в Британии.

На ней выступали в том числе некоторые депутаты от лейбористов, представители профсоюзов и антивоенных организаций.

Участники акции призвали к немедленному урегулированию израильско-палестинского конфликта, часто скандировали "Освободите Палестину".

От демонстрации не отказались несмотря на договоренности о перемирии после 11 дней ракетных обстрелов между Израилем и сектором Газы.

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