В Британии парень 10 месяцев провел в коме, дважды переболел COVID-19, но ничего не знает о пандемии

Джозеф Флавилл провел 10 месяцев в коме и дважды переболел на коронавирус The Guardian

Парень пострадал во время ДТП

В Британии 19-летний подросток вышел из 10-месячной комы и ничего не знает о пандемии коронавируса, хотя сам уже два раза переболел COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, 1 марта 2020 года Джозефа Флавилла сбил автомобиль во время прогулки в городе Бертон-апон-Трент, недалеко от Бирмингема. Это произошло за три недели до того, как был объявлен первый локдаун в стране.

Парень провел месяцы в коме, пока в конце прошлого года проснулся и начал постепенно восстанавливаться. Так парень начал двигать конечностями, когда его просят, и общается с семьей и друзьями, моргая и улыбаясь.

"Он ничего не будет знать о пандемии, поскольку он спал в течение 10 месяцев. Его осведомленность сейчас начинает улучшаться, но мы просто не знаем, что он знает", - рассказала тетя парня Салли Флавилл Смит.

По словам женщины, сейчас подросток способен касаться левого и правого уха, двигать обеими ногами и отвечать "да" и "нет", моргая.

Как отмечается, семья пыталась объяснить Джозефу о пандемии через видеосвязь, но пока неизвестно, насколько умственные способности парня восстановились.

Следует заметить, что во время пребывания в коме у подростка дважды диагностировали коронавирус COVID-19, но оба раза парень смог выздороветь.

Напомним, через рост смертности от коронавируса в Великобритании владельцы похоронных бюро начали жаловаться на нехватку мест для хранения тел умерших.