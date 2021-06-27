В Британии на улице нашли секретные документы о прохождении эсминца возле Крыма

Находка подтверждает, что Британия знала о возможном риске российской агрессии

Эсминец Defender Фото из открытых источников

В графстве Кент у автобусной остановки нашли секретные документы Министерства обороны, касающиеся британских военных и недавнего прохода эсминца HMS Defender у берегов аннексированного Крыма. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению, стопку мокрых документов на почти 50 страниц нашли за остановкой утром во вторник. Тогда представитель общественности, захотевший остаться анонимом, понял чувствительный характер содержимого и связался с ВВС.

Известно, что в одном пакете документов речь идет о вероятной реакции России на проход эсминца в Черном море у побережья аннексированного Крыма. Другие документы детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

В британском правительство заявили, что уже начали расследование. В Минобороны отметили, что ранее один из сотрудников ведомства заявил о потере конфиденциальных документов.

Секретные документы Министерства обороны Великобритании ВВС

По мнению журналистов, документы, содержащие электронные письма и презентации PowerPoint, были разработаны в офисе высшего чиновника Министерства обороны. Находка подтверждает: чиновники знали, что миссия, описанная как "невинный проход через украинские территориальные воды", может вызвать агрессию со стороны России.

Новости по теме: Капитан британского эсминца подтвердил огонь по своему кораблю

Также рассматривался альтернативный путь эсминца HMS Defender, который проходил бы далеко от акватории Крымского полуострова. "Безопасный и профессиональный транзит из Одессы в Батуми" позволил бы избежать конфронтации, но Россия могла воспринять это как доказательство того, что "Британия испугалась и убежала", а Лондон признал претензии Москвы на территориальные воды Крыма.

Секретные документы Министерства обороны Великобритании ВВС

Новости по теме: ВВС обнародовала видео обстрела эсминца Defender в Черном море

Кроме этого, на одном из слайдов указано, что маршрут возле Крыма "предоставит возможность взаимодействовать с украинским правительством, потому что Великобритания признает эту территорию украинскими территориальными водами".

Таким образом, найденные документы подтверждают, что прохождение корабля в водах Крыма было продуманным решением правительства Британии, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Новости по теме: Россия пригрозила Британии последствиями в случае повторения "провокаций" возле Крыма

Напомним, Российская Федерация заявила о нарушении своей границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент, что расположен на территории оккупированного Крыма, и открыла предупредительный огонь.

Однако позже Министерство обороны Великобритании опровергло обстрел россиянами эсминца HMS Defender у берегов Крыма, заявив, что корабль осуществляет мирный проход в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.