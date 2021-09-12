В Британии могут начать программу ревакцинации уже в сентябре

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Однако, это будет зависеть от решения экспертов объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI)

Великобритания может начать программу массовой ревакцинации уже в сентябре. Об этом сообщает The Guardian.

По словам главы Минздрава Великобритании Саджида Джавида, страна принимает соответствующие меры из-за ослабления иммунитета у пожилых и уязвимых людей.

"Так, например, всего неделю назад я объявил, что людям с ослабленным иммунитетом следует сделать третий укол как часть основного лечения. Это уже началось. Что касается общей бустерной программы, мы попросили JCVI изучить это", - отметил Джавид.

Месяц назад эксперты JCVI поддержали идею введения ревакцинации, однако попросили дать немного больше времени, чтобы более детально изучить предложение.

Джавид добавил, что рассчитывает на то, что программа ревакцинации в стране начнется уже в этом месяце.

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Ранее сообщалось, что во Львове откроют два дополнительных центра вакцинации. Они заработают уже в эти выходные.