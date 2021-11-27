В Британии бушует шторм с дождями и снегопадами, есть погибшие

Из-за разгула стихии уже погибли два человека

Шторм "Арвен" обрушился на Великобританию, принеся сильный ветер, дождь и снег. Об этом сообщает "Sky News".

Как отмечается, в Северной Ирландии в городе Антрим погиб директор школы, на машину которого упало дерево. Еще один мужчина погиб из-за падения на него дерева в английском городе Камбрия.

Основной удар стихии пришелся на Шотландию, где более 100 000 человек остались без света. Также перебои с электричеством в Англии и Северной Ирландии.

В некоторых районах порывы ветра достигли скорости 157 км в час и около 120 грузовиков застряли в снегу на трассе на севере Англии.

В Шотландии также возникли перебои с железнодорожным сообщением, пассажиры одного из поездов просидели в вагонах 17 часов.

Метеорологическое бюро заявило, что ночные порывы ветра коснулись "широкой полосы Соединенного Королевства": здания были повреждены, а деревья повалены ветром.

Известно, что "Арвен" – первый названный шторм сезона 2021/2022, который начался в сентябре. Ожидается, что к воскресенью он перейдет через Северное море в Европу.

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Напомним, ранее на Шри-Ланке, в течение нескольких дней, бушевала непогода. От ухудшения погодных условий погибло уже 25 человек. В результате ливней и сильных ветров разрушено 23 дома.