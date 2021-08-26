В Бразилии нашли скелет птерозавра в известняковых плитах

CNN

Окаменелости тапеяридов находились в шести плитах

В Бразилии нашли скелет птерозавра в шести известняковых плитах, которые были конфискованы во время полицейского рейда 2013 года в порту "Сантос" в Сан-Паулу. Об этом сообщил CNN.

Как отмечается, окаменелости тапеяридов встречаются в Бразилии, но большинство из них являются лишь частичными остатками. Впрочем, найденная окаменелость содержит части почти всего тела птерозавра, в частности кусочки мягких тканей.

"Окаменелости в Бразилии охраняются законом, поскольку они являются частью геологического наследия страны. Поэтому для сбора остатков требуется разрешение, а торговля и частные коллекции окаменелостей в Бразилии являются незаконными", - пояснил автор исследования и палеонтолог из Университета Сан-Паулу Виктор Беккари.

После того как плиты перевезли в Университет Сан-Паулу, их сложили все вместе, как пазл, для более детального изучения. Исследователи провели компьютерную томографию, чтобы найти кости внутри камня.

Данное открытие ознаменовало собой первый случай, когда ученые изучили почти полный скелет, а не только череп тапеярида.

"Образец очень хорошо сохранился, с более 90% скелета и отпечатками мягких тканей гребня головы и ороговевшего клюва", - добавил Беккари.

Как известно, скелет был извлечен из богатой ископаемыми Crato Formation на северо-востоке Бразилии, а его возраст составляет примерно 115 миллионов лет. Поскольку у птерозавра была длинная шея, большую часть времени он проводил на земле, добывая пищу, и не летал на большие расстояния.

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"Размах его крыльев составлял более 2,5 метра, а рост — метр (40% приходилось на гребень головы). Учитывая такой высокий гребень и длинную шею это существо вряд ли могло летать на большие расстояния", - отметил ученый.

Кроме этого, у этих птерозавров были приспособления, необходимые для полета, в частности спинная кость, которая помогала поддерживать грудную клетку против сил, создаваемых движением крыльев.

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Напомним, что ранее в Австралии на территории Квинсленда палеонтологи нашли окаменевший череп птерозавра - крупнейшей летучей рептилии за всю историю континента. Рептилия жила 105 миллионов лет назад в меловом периоде.