В Бразилии десятки тысяч человек вышли на протесты с требованием отставки президента

Люди не довольны политикой Болсонару во время пандемии коронавируса

Протестующие вышли на улицы нескольких бразильских городов четвертый уикенд подряд, требуя импичмента ультраправого президента Болсонару.

Отмечается, что в Бразилии более 500 тыс. человек умерли в результате коронавирусной инфекции COVID-19 при президентстве Болсонару, который, в частности, выступал против ношения масок и мер социального дистанцирования.

Сейчас в бразильском Сенате расследуют вероятные коррупционные деяния главы страны, связанные со сделкой по приобретению индийской COVID-вакцины.

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Напомним, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса COVID-19, а журналисты скрывают успехи власти.