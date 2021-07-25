В Бразилии десятки тысяч человек вышли на протесты с требованием отставки президента
Люди не довольны политикой Болсонару во время пандемии коронавируса
В Бразилии вчера, 24 июля, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отправить в отставку президента Жаира Болсонару. Люди не довольны его политикой во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает TRT.
Протестующие вышли на улицы нескольких бразильских городов четвертый уикенд подряд, требуя импичмента ультраправого президента Болсонару.
Отмечается, что в Бразилии более 500 тыс. человек умерли в результате коронавирусной инфекции COVID-19 при президентстве Болсонару, который, в частности, выступал против ношения масок и мер социального дистанцирования.
Сейчас в бразильском Сенате расследуют вероятные коррупционные деяния главы страны, связанные со сделкой по приобретению индийской COVID-вакцины.
Напомним, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна практически победила эпидемию коронавируса COVID-19, а журналисты скрывают успехи власти.