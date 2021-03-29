В компании Boston Dynamics показали нового "полезного" робота

Робот Stretch Фото из открытых источников

Работа можно привлекать к разгрузке автомобилей

Американская инженерная компания Boston Dynamics показала новую разработку - робота, которого можно привлекать к полезному труду. Об этом сообщает Медуза.

Как отмечается, новый прототип получил имя Стретч (Stretch). Его можно использовать для выполнения физической работы. В частности, Стретч может двигать по складу и носить коробки, а также разгружать фуры.

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Напомним, ранее автономный робот-собака Spot от Boston Dynamics научился с помощью механической руки писать, убирать в доме, открывать двери и сажать цветы.