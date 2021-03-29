live
Новости » Мир Читати новину українською

В компании Boston Dynamics показали нового "полезного" робота

Робот Stretch Фото из открытых источников

Работа можно привлекать к разгрузке автомобилей

Американская инженерная компания Boston Dynamics показала новую разработку - робота, которого можно привлекать к полезному труду. Об этом сообщает Медуза

Как отмечается, новый прототип получил имя Стретч (Stretch). Его можно использовать для выполнения физической работы. В частности, Стретч может двигать по складу и носить коробки, а также разгружать фуры. 

Новости по теме: Автопортрет робота Софии продали на аукционе за 688 тысяч долларов

Напомним, ранее автономный робот-собака Spot от Boston Dynamics научился с помощью механической руки писать, убирать в доме, открывать двери и сажать цветы. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Адвокаты Навального бьют тревогу из-за стремительного ухудшения его здоровья США вводят новые торговые санкции против РФ из-за отравления Навального США назвали компании, попавшие под санкции по делу Навального США ввели санкции против главы ФСБ и генпрокурора России. Полный перечень

программы канала ZIK

ПЕРВЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ - ОНЛАЙН
Вакцинация населения. Будет ли новый локдаун? | Брифинг заместителя министра Иващенко | 10.03.21
Пресс-конференция премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля | Год работы правительства
Политические провокации. Принудительная вакцинация. Санкции против СМИ | Голос народа | 25.02.21
Встреча Уруского с Кадыровым. Сомнительная вакцинация. Давление власти |
Анна Герман | Санкции против каналов. Дело Стерненка. Вакцинация | Голос народа | 25.02.21