В Берлине стартовал Всемирный саммит по вопросам здравоохранения

Укринформ

В онлайн режиме примут участие более 6 тыс. человек из почти 100 стран

В Берлине начал свою работу Всемирный саммит по вопросам здравоохранения – World Health Summit-2021. Об этом сообщил корреспондент "Укринформа".

Как отмечается, нынешняя встреча посвящена таким темам, как: глобальные стратегии борьбы с и предотвращения пандемий; роль Германии, Европы и ВОЗ в глобальном здоровье; справедливое распределение вакцин; COVID-19 и психическое здоровье; цифровые технологии и технологии искусственного интеллекта для здоровья; изменение климата и здоровья и тому подобное.

Кроме этого, в трехдневном форуме, который проходит в гибридном формате, примут участие около 380 мировых экспертов и политиков; а в режиме онлайн - более 6 тыс. человек из почти 100 стран.

В частности, среди спикеров будут представлены: президент Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляен, президент Европейского совета Шарль Мишель, генеральные секретари ООН Антониу Гутерриш и ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, руководители ведущих фармакологических компаний, а также таких организаций, как Amnesty International и Save the Children International.

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Известно, что саммит считается одним из самых важных международных форумов по вопросам глобального здоровья, который объединяет политиков, ученых, представителей гражданского общества и частного сектора. Он был учрежден в 2009 году по случаю 300-летия берлинской клиники Charité и проходит постоянно в Берлине под патронатом канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона, президента ЕК Урсулы фон дер Ляен и главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса. А президентом Всемирного саммита здравоохранения является Аксель Радлах Прис, декан Charité.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск призвал саммит G20 признать существующую асимметрию в мире в частности, в отношении доступа к медицинскому обеспечению в связи с пандемией COVID-19.

По его словам, нужно "назвать по имени и фамилии трудности", которые человечество призвано преодолевать в пост-пандемический период.