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В Берлине нашли мертвым дипломата из РФ

Фото из открытых источников

По предварительной версии, мужчина выпал из окна

В Берлине нашли мертвым сотрудника посольства России, тело лежало перед зданием дипломатического представительства. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечается, тело секретаря посольства российской дипмиссии обнаружили на тротуаре перед зданием посольства в Берлине. По предварительной версии, дипломат выпал из окна.

Известно, что попытки реанимации вызванных спасателей не увенчались успехом.

"35-летний мужчина был аккредитован как второй секретарь посольства в Берлине с лета 2019 года. Однако немецкие органы безопасности видели в нем переодетого сотрудника российской внутренней спецслужбы ФСБ", – говорится в публикации.

В редакции уточнили, что после обнаружения мужчины, посольство не дало согласия на вскрытие тела из-за дипломатического иммунитета. В самом дипломатическом представительстве России инцидент назвали трагическим событием.

Больше никаких подробностей инцидента не сообщается.

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Напомним, ранее в Киевской области в селе Погребы Броварского района 11 сентября нашли мертвым судью Виталия Пысанця. Дело ведет Государственное бюро расследований.

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