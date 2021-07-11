В Бельгии заявили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавирус

Инфицированная женщина умерла в марте текущего года, она была не вакцинирована

"Тесты подтвердили, что женщина в возрасте 90 лет, которая скончалась в больнице города Аалст, была заражена одновременно двумя штаммами коронавирус. Анализы показали, что она была инфицирована вариантами "альфа" и "бета", известными как "британский" и "южноафриканский", - говорится в публикации.

Отмечается, что она умерла в марте текущего года, женщина была не вакцинирована.

В то время оба варианта коронавирус были широко распространены в Бельгии, поэтому эпидемиологи не исключают, что она могла получить инфекцию от контактов с двумя разными людьми.

По словам экспертов, подобные случаи "двойного" заражения коронавирусом является крайне редкими, и на этот момент не ясно, насколько именно сочетание двух штаммов инфекции стало причиной смерти пациентки.

Для Бельгии этот случай стал первым и пока единственным.

Сообщается, что ранее подобные случаи двойного инфицирования зарегистрированы в Бразилии.

В Португалии 17-летний юноша был инфицирован новым вариантом коронавирус во время выздоровления от первого, другой за разновидностью штаммом COVID-19.

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Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.