В Бельгии заявили о первом случае заражения сразу двумя штаммами коронавирус
Инфицированная женщина умерла в марте текущего года, она была не вакцинирована
Отмечается, что она умерла в марте текущего года, женщина была не вакцинирована.
В то время оба варианта коронавирус были широко распространены в Бельгии, поэтому эпидемиологи не исключают, что она могла получить инфекцию от контактов с двумя разными людьми.
По словам экспертов, подобные случаи "двойного" заражения коронавирусом является крайне редкими, и на этот момент не ясно, насколько именно сочетание двух штаммов инфекции стало причиной смерти пациентки.
Для Бельгии этот случай стал первым и пока единственным.
Сообщается, что ранее подобные случаи двойного инфицирования зарегистрированы в Бразилии.
В Португалии 17-летний юноша был инфицирован новым вариантом коронавирус во время выздоровления от первого, другой за разновидностью штаммом COVID-19.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил о появлении новых штаммов коронавируса. По его словам, вирус продолжит мутировать, но это можно предотвратить.