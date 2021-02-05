В Бельгии иранского дипломата приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку теракта
Это первый подобный случай, когда в ЕС судят иранского дипломата
Суд Антверпена в Бельгии признал иранского дипломата Асадолаха Асаде виновным в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году и приговорил к 20 годам тюрьмы. Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что это первый подобный случай, когда в ЕС судят иранского дипломата.
Кроме 49-летнего Асади, работавшего в иранском посольстве в Вене, перед судом предстали трое его сообщников. Они были арестованы в ходе совместной спецоперации полиции Германии, Франции и Бельгии.
По информации dpa, сообщников Асади приговорили к 18 годам лишения свободы.
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Ранее сообщалось, что полиция Бельгии обнаружила 12 незаконных мигрантов, которые прятались в кузове грузовика-рефрижератора, в котором перевозили овощи и фрукты.