В Бельгии в прямом эфире во время интервью мэра обвалился дом. Видео

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Это произошло, когда мэр города давал интервью

Бельгийский телеканал VTM зафиксировал частичное обрушение дома в городе Пепинстер во время интервью его мэра Филиппа Годена.

Задняя стена затопленного дома начала разрушаться, пока мэр говорил, и ситуация быстро ухудшалась, поскольку мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через пол и падали в воду.

Через несколько мгновений камеры записали двух мужчин, прыгнули с крыши дома на соседнее здание.

Пепинстер сильно пострадал от наводнения, десятки домов были полностью или частично разрушены.

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