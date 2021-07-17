В Бельгии в прямом эфире во время интервью мэра обвалился дом. Видео
Это произошло, когда мэр города давал интервью
Бельгийский телеканал VTM зафиксировал частичное обрушение дома в городе Пепинстер во время интервью его мэра Филиппа Годена.
Задняя стена затопленного дома начала разрушаться, пока мэр говорил, и ситуация быстро ухудшалась, поскольку мебель и другие предметы домашнего обихода проваливались через пол и падали в воду.
Через несколько мгновений камеры записали двух мужчин, прыгнули с крыши дома на соседнее здание.
Пепинстер сильно пострадал от наводнения, десятки домов были полностью или частично разрушены.
Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека.