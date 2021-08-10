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В Беларуси задержали австрийских журналистов. Вена выразила протест

Фото из открытых источников

В ведомстве назвали эти действия белорусских властей неприемлемыми и призвали прекратить препятствовать работе СМИ

МИД Австрии выразил протест Беларуси в связи с задержанием 9 августа в Минске журналистов австрийской телерадиокомпании ORF. Об этом сообщает агентство SWI.

Представитель МИД Австрии подтвердил задержание белорусскими силовиками корреспондента и оператора телерадиокомпании ORF.

"Австрия сразу же выразила протест против этих действий белорусских властей. Задержание абсолютно неприемлемо для Австрии", - заявил дипломат.

Он добавил, что Вена ожидает от Минска соблюдения свободы СМИ и беспрепятственной работы журналистов в Беларуси.

В свою очередь белорусские силовики опровергли задержание австрийских журналистов.

Ранее сообщалось, что в Грузии оператор общественного вещателя Илия Твалиашвили пострадал 5 июля во время нападения противников ЛГБТ-сообщества. В результате инцидента он частично потерял зрение

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