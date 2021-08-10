В Беларуси задержали австрийских журналистов. Вена выразила протест
В ведомстве назвали эти действия белорусских властей неприемлемыми и призвали прекратить препятствовать работе СМИ
МИД Австрии выразил протест Беларуси в связи с задержанием 9 августа в Минске журналистов австрийской телерадиокомпании ORF. Об этом сообщает агентство SWI.
Представитель МИД Австрии подтвердил задержание белорусскими силовиками корреспондента и оператора телерадиокомпании ORF.
"Австрия сразу же выразила протест против этих действий белорусских властей. Задержание абсолютно неприемлемо для Австрии", - заявил дипломат.
Он добавил, что Вена ожидает от Минска соблюдения свободы СМИ и беспрепятственной работы журналистов в Беларуси.
В свою очередь белорусские силовики опровергли задержание австрийских журналистов.
Ранее сообщалось, что в Грузии оператор общественного вещателя Илия Твалиашвили пострадал 5 июля во время нападения противников ЛГБТ-сообщества. В результате инцидента он частично потерял зрение.