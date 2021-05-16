С лета в Беларуси вводят плату за пересечение границы с Украиной

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Это касается только пересечения автомобильным транспортом

С 1 июня в Гомельской и Гродненской областях Беларуси вводят местный сбор в размере более 9 евро за пересечение государственной границы транспортными средствами. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси.

"На территории Гомельской и Гродненской областей сбор для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины (29 рублей). Его уплата осуществляется водителем транспортного средства в белорусских рублях до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Также в комитете пояснили, что введение сбора направлено на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, а его размер не будет зависеть от количества пассажиров.

Следует заметить, что Гомельская область Беларуси граничит с Украиной и Россией, а Гродненская - с Польшей и Литвой.

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Как отмечается, оплатить сбор можно как до пересечения государственной границы, заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска. В то же время от уплаты местного сбора освобождаются:

водители, направляющиеся на похороны членов семьи и близких родственников, и также сопровождающие умерших для захоронения;

участники и инвалиды Великой Отечественной войны;

инвалиды I и II групп, а также лица, которые их сопровождают;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.

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Напомним, ввести плату за пересечение границы при выезде из Беларуси предложили еще в декабре 2020 года, тогда же подготовили соответствующий законопроект.