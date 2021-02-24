В Беларуси ввели жесткое регулирование цен на продукты
До конца февраля повышение цен на отдельные товары запрещено
Власти Беларуси ввели существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Об этом сообщает Naviny.by.
Отмечается, что ограничения касаются производителей и импортеров продукции, а также субъектов хозяйствования, которые ее реализуют. Таким образом до 28 февраля запрещено повышать цены по сравнению с теми, которые установлены по состоянию на сегодня, 24 февраля. При этом в случае отсутствия товаров на эту дату необходимо оставлять цену по состоянию на предыдущую и не учитывать снижение цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей.
В то же время с марта изменение стоимости социально значимых товаров первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц, а повышение цен выше этого предела будет разрешено только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.
В целом перечень социально значимых товаров содержит 62 позиции, 57 из которых – это продукты питания, а еще пять – средства гигиены и хозяйственные товары. Кроме того, нельзя увеличивать стоимость 50 наименований лекарственных препаратов белорусского производства или расфасовки.
Ранее сообщалось, что в Украине растет стоимость продовольственной корзины. О том, почему и сколько прибавили в цене самые употребляемые продукты, читайте в нашем материале.