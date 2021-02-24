В Беларуси ввели жесткое регулирование цен на продукты

Фото из открытых источников

До конца февраля повышение цен на отдельные товары запрещено

Власти Беларуси ввели существенные ограничения по росту цен на социально значимые товары и некоторые лекарства. Об этом сообщает Naviny.by.

Отмечается, что ограничения касаются производителей и импортеров продукции, а также субъектов хозяйствования, которые ее реализуют. Таким образом до 28 февраля запрещено повышать цены по сравнению с теми, которые установлены по состоянию на сегодня, 24 февраля. При этом в случае отсутствия товаров на эту дату необходимо оставлять цену по состоянию на предыдущую и не учитывать снижение цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей.

В то же время с марта изменение стоимости социально значимых товаров первой необходимости не может превышать 0,2% в месяц, а повышение цен выше этого предела будет разрешено только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.

В целом перечень социально значимых товаров содержит 62 позиции, 57 из которых – это продукты питания, а еще пять – средства гигиены и хозяйственные товары. Кроме того, нельзя увеличивать стоимость 50 наименований лекарственных препаратов белорусского производства или расфасовки.

Новости по теме: Яйца по 40 гривен и картофель по 20: Как изменятся цены на продукты в ближайшее время

Ранее сообщалось, что в Украине растет стоимость продовольственной корзины. О том, почему и сколько прибавили в цене самые употребляемые продукты, читайте в нашем материале.