В Беларуси в жилом районе разбился военный самолет Як-130

Пилоты ценой собственной жизни увели самолет от жилых домов

БЕЛТА

При крушении военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130 под Барановичами погибли двое летчиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси.

По информации прессслужбы ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж самолета обнаружил техническую неисправность.

Пилоты отвели самолет от населенного пункта и убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, катапультировались, но оба погибли.

Других жертв и разрушений нет. Последствия аварии ликвидировали силы МЧС.

К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.

Новости по теме: В Зимбабве разбился военный вертолет, есть погибшие

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае Российской Федерации во время планового полета потерпел крушение бомбардировщик Су-34.