В Беларуси в жилом районе разбился военный самолет Як-130
Пилоты ценой собственной жизни увели самолет от жилых домов
При крушении военного самолета Лидской штурмовой авиабазы Як-130 под Барановичами погибли двое летчиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минобороны Беларуси.
По информации прессслужбы ведомства, при выполнении учебно-тренировочного полета экипаж самолета обнаружил техническую неисправность.
Пилоты отвели самолет от населенного пункта и убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, катапультировались, но оба погибли.
Других жертв и разрушений нет. Последствия аварии ликвидировали силы МЧС.
К месту происшествия выехала комиссия Министерства обороны во главе с заместителем министра обороны Беларуси по вооружению.
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