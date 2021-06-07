В Беларуси приняли постановление о жестком регулировании цен на основные продукты

Предусматривается регулирование цен на крупы, мясные и рыбные изделия, чай и кофе, а также свежие овощи

Согласно документу, предусматривается регулирование цен на: крупу перловую, субпродукты мясные пищевые, колбасу полукопченую, варено-копченую, говядину тушеную консервированную, свинину тушеную консервированную, рыбу живую, рыбу мороженую (филе и обработанную), маргарин, чеснок, перец сладкий, кофе растворимый, чай черный, соль поваренную пищевую.

Кроме того, предусмотрено изменение подходов к регулированию цен в части установлению максимального размера надбавки импортера, оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) не выше 25% на сыр, муку пшеничную, сухие макаронные изделия, консервы из рыбы, рис, крупу манную, пшенную крупу, хлопья овсяные, картофель и свежие овощи (свеклу, морковь, капусту белокочанную, лук репчатый, огурцы, помидоры), яблоки.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

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