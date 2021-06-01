В Беларуси политзаключенный попытался прямо во время суда покончить с собой

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Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло

В Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Об этом сообщила белорусская правозащитная группа " Весна".

В частности, по словам правозащитников, перед попыткой самоубийства Латыпов заявил, что белорусские силовики заставили его признать свою вину. Политзаключенный отметил, что силовики угрожали уголовным преследованием его родственников.

"ГУБОП пообещал, если я не признаю вину, будут уголовные дела против родных и соседей", - сказал Латыпов, после чего совершил попытку самоубийства.

По информации "Весны", Латыпов пока жив. Его госпитализировали и планируют вводить в искусственную кому.

Степан Латыпов, директор компании "Беларбо". Был задержан 15 сентября в Минске сотрудниками Омона в качестве подозреваемого по уголовному делу по ст. 293 Уголовного кодекса (массовые беспорядки).

Позже белорусские силовики заявили, что Латыпов подозревается в организации незаконного канала поставки в Беларусь опасных химикатов и намеревался использовать отравляющие вещества против сотрудников милиции.

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Напомним, недавно белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

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В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

За инцидент с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет срочное заседание.