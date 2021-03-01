В Беларуси подняли штрафы за участие в протестах до 1 100 долларов

В случае повторного правонарушения взыскание вырастет до 2225 долларов

В Беларуси с 1 марта заработал обновленный Кодекс об административных правонарушениях, который существенно ужесточил наказание для протестующих. Об этом сообщает Tut.by.

Согласно нового документа, за участие в незаконных акциях протеста правонарушители будут платить до 2 900 белорусских рублей (1 112 долларов). В случае повторного участия митингующие будут оштрафованы до 5 800 белорусских рублей (2 225 долларов).

Кроме этого, выросли и сроки административного заключения за повторное участие в незаконных акциях протеста — до 30 суток. Также протестующих будут наказывать отбыванием "общественных работ". Их будут устанавливать на срок от 8 до 60 часов.

Еще в Беларуси ввели и новые штрафы за неповиновение полицейским, ношение запрещенной символики (в том числе и бело-красно-белого флага), а также будут штрафовать родителей детей, участвующих в протестах.

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Ранее сообщалось, что белорусский суд признал виновным Геннадия Шутова, который 11 августа получил огнестрельное ранение в голову во время протестов в Бресте. Он стал третьей официально признанной жертвой подавления протестов 9-12 августа 2020 года.